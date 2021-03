Mancini, testa fra le nuvole: «Gol che vale oro»

La Roma porta a casa i tre punti nella gara contro il Genoa e lo fa grazie a un colpo di testa di Gianluca Mancini, che regala la vittoria ai giallorossi. La squadra di Fonseca si gode ora il quarto posto momentaneo in classifica, aspettando di tornare in campo giovedì sera contro lo Shakhtar nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Al termine della gara è lo stesso difensore goleador a effettuare un'attenta analisi del match: «Non è stata una bella partita ma l’importante è aver vinto. Dopo essere passati in vantaggio abbiamo gestito, rischiando troppo: non è stata una buona prestazione. Il gol contro il Milan? Per me quel gol era regolare, anche contro l’Inter avevo preso posizione con le braccia, non siamo pinguini…Sicuramente stavolta ero più libero, ho sfruttato una bella palla di Pellegrini, bisogna approfittare di queste occasioni per andare in vantaggio»

(corsera)