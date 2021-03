Mancini segna e fa autocritica: “Così non basta”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato il protagonista della giornata di ieri grazie al gol vittoria realizzato contro il Genoa di Ballardini. Il numero 23 giallorosso ha permesso alla propria squadra di salire al quarto posto in classifica, in attesa della gara di questa sera tra Inter e Atalanta, ma è stato comunque critico nei confronti della squadra che non ha disputato una buona partita. «Non siamo stati una bella Roma, la nostra prestazione non è stata buona perché abbiamo gestito, ma anche rischiato. Per arrivare in Champions serve qualcosa in più noi cerchiamo di vincere tutte le gare, poi ci manca uno step in avanti per sconfiggere le grandi. Anche se spesso vengono definite squadre piccole quelle che non lo sono. Contro il Genoa, complice anche la stanchezza visto quanto giochiamo e le assenze, non abbiamo fatto un buon secondo tempo perché ci siamo abbassati e abbiamo dato sempre il pallone a loro. Comunque era importante conquistare i tre punti e ci siamo riusciti» il suo commento al termine del match.

(La Repubblica)