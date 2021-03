Mancini capoccia antidoto per la Roma che non segna più

Arriva un'altra vittoria per la Roma di mister Fonseca, che dopo il turno infrasettimanale contro la Fiorentina si impone anche contro il Genoa di Ballardini. A regalare i tre punti alla squadra giallorossa è Gianluca Mancini, che con un colpo di testa regala la vittoria e risolve i problemi offensivi della propria squadra. La Roma infatti sembra aver perso il fiuto del gol del proprio reparto offensivo, che sembra essere un po' scarico. Edin Dzeko è fuori per infortunio, e dovrebbe rientrare in settimana, Borja Mayoral non trova la gioia del gol da sei partite consecutive. Pedro ed El Shaarawy, partiti titolare nella gara di ieri, non hanno inciso come dovrebbero, infine Mkhitaryan è apparso molto stanco, nonostante le grandi prestazioni che riesce a realizzare.

(La Repubblica)