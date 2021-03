Mancini: "All'Europeo spero con i tifosi. Zaniolo? Si ma deve recuperare bene"

Il massimo campionato italiano continua a dare spettacolo, con la lotta per le prime quattro posizioni per la prossima Champions League che si fa ssempre più agguerrita e in cui continuano a esserci molte squadre. In tutto questo il tecnico della Nazionale Roberto Mancini inizia a prepararsi in vista dell'Europeo di questa estate. Tra i nomi in lizza per una convocazione c'è anche quello di Zaniolo, il quale però non sarà stato contento delle parole pronunicate dal mister nella giornata di ieri a Novantesimo minuto. "Zaniolo è un calciatore che può fare due o tre ruoli, potrebbe diventare importante anche grazie a questa duttilità. Allo stesso tempo però deve recuperare bene, non possiamo rischiare di portarlo all'Europeo non pronto" le sue parole in merito.

(Il Messaggero)