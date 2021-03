Maledizione Nazionali: Kumbulla, stagione finita

LEGGO (F. BALZANI) - Altra mazzata per Fonseca. Il tecnico, nel rush finale in campionato ed Europa League, dovrà fare a meno di Kumbulla. Gli esami ai quali si è sottoposto ieri a Villa Stuart l'albanese, rientrato d'urgenza dopo l'impegno con Andorra, hanno rilevato una distorsione al ginocchio destro con relativa infiammazione e una piccola lesione meniscale. Il difensore non si opererà ma sarà sottoposto a terapia conservativa per 3-4 settimane e salterà almeno 8 gare.

Tra un mese potrebbe tornare ad allenarsi. L'obiettivo è riavere Kumbilla nelle ultime tre giornate ma la stagione potrebbe anche essere finita qui. Sabato col Sassuolo Fonseca dovrà fare a meno pure dello squalificato Ibanez e spera di poter contare almeno su uno tra Cristante (problema al pube) e Smalling. L'inglese è sulla via del ritorno così come Mkhitaryan e Veretout che puntano a essere presenti nell'andata dei quarti con l'Ajax mentre Zaniolo sarà a disposizione a metà aprile.