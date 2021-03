Mai oltre gli ottavi: un tabù da cancellare

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro lo Shakhtar Donetsk per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra giallorossa dovrà provare a porre le basi per cancellare un tabù, che ha visto i giallorossi non riuscire mai superare gli ottavi di finale dell'Europa League, da quando è cambiato il nome e il formato della competizione. Tre volte infatti la Roma si è dovuta arrendere agli ottavi, nel 2015 contro la Fiorentina, nel 2017 contro il Lione e nella passata stagione in gara secca con il Siviglia. Senza dimenticare poi l'eliminazione ai sedicesimi della stagione 2009/2010 con il Panathinaikos e l'eliminazione nella stagione 2011/2012 nei playoff della competizione contro lo Slovan Bratislava.

(corsera)