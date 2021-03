Low profile addio, Roma all’attacco: «Dalla Lega una risposta ridicola»

La Roma non abbassa la testa e continua la sua battaglia contro la Lega per il rinvio di Juventus-Napoli. I giallorossi hanno ritenuto la decisione fuori dai tempi necessari e, di conseguenza, hanno chiesto il rinvio del match di domenica sera, perché impegnati giovedì nel ritorno d’Europa League a Kiev.

«La risposta della Lega alla nostra richiesta è più ridicola della decisione originale - il Ceo giallorosso, Guido Fienga - non sono raccontabili le uniche motivazioni per cui sono state fatte alcune scelte. Immaginate, poi, cosa potrebbe accadere se si applicasse questa regola fino a fine anno, cioè che due squadre, che non sono coinvolte nelle coppe, possono accordarsi per il rinvio di una partita». Dopo le parole di Fonseca sull'arbitraggio di Parma-Roma, il livello dello scontro si è alzato. Segno che la Roma ha abbandonato il basso profilo che ha caratterizzato gli ultimi anni di gestione.

(La Repubblica)