Lotito s'aggrappa a tre scienziati: "Caso tamponi, tutto regolare"

Nella giornata di domani il Tribunale federale si riunirà per dare il via al "processo tampini" che riguarda il caso della Lazio di Lotito. Il presidnete biancoceleste ha preparato la propria fase difensiva contando sul sostegno del parere di un illustre esponente della comunità scientifica, il professor Pregliasco. Questo definisce corretto il comportamento della Lazio, visto che dovevano essere i laboratori a informare le Asl della positività dei calciatori, come stabilito da atti della Regione Lezio e Campania. Inoltre il famoso Protocollo Uefa contestato alla società all'epoca dei fatti non sarebbe stato neanche applicabile, in quanto entraro in vigore solo il 18 novembre 2020. Diversa l'idea della Procura, che potrebbe chiedere sei punti di penalizzazione per la squadra e l'inibizione per il presidente biancoceleste e i medici.

(La Repubblica)