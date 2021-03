L’Europa primo passo. Il casting dei Friedkin per la Roma del futuro

Il futuro della Roma passa anche da partite così. Dall'urna di Nyon i giallorossi hanno pescato l'Ajax per i quarti di finale di Europa League, e in caso di passaggio del turno si prenderà la vincente tra Granada e Manchester United. Un cammino difficile, che però i Friedkin vogliono intraprendere perché sanno che solo da queste sfide sarà possibile portare in alto il nome della società. Intanto però a Trigoria si ragiona su come rafforzare la squadra, che al momento prosegue il proprio percorso con un allenatore in bilico, un centravanti privato della fascia e recuperato dopo un litigio e con un numero di infortuni sempre troppo alto. Sul tavolo i Friedkin ragionano sul tecnico, Fonseca potrebbe essere confermato automaticamente se arriverà in Champions League, ma i nomi di Massimiliano Allegri e Julian Nagelsmann restano caldi. Come sul fronte dei giocatori, dando per scontato che Dzeko possa salutare a giugno, sembra siano stati offerti Icardi e Aguero.

(La Repubblica)