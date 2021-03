L’emergenza Roma fa scongelare l’esubero Fazio

Che per la Roma fosse diventato un peso, a Federico Fazio lo ha fatto capire la scorsa estate la società. Sabato, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, però, la situazione sarà più o meno disperata: Ibanez è squalificato, Kumbulla è out per due mesi, Cristante è alle prese con un fastidio al pube e va gestito, così come Smalling che rientra da un infortunio. Per tutti questi motivi ci potrebbe essere bisogno ancora una volta di lui. Il «Comandante» ha il contratto in scadenza nel 2022. Il suo è uno dei profili che Tiago Pinto dovrà tagliare. Non il solo, in realtà. Alcuni dei contratti in essere scadranno alla fine di questa stagione: Juan Jesus, Mirante e Bruno Peres saluteranno Trigoria. Il g.m. portoghese potrebbe tagliare ancora parecchio: Pastore e Dzeko, pure loro dati in partenza, guadagnano al lordo 21 milioni di euro complessivi mentre il totale degli stipendi di Santon, Fazio e Pau Lopez è di 11 milioni.

(corsera)