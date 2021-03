Lega, diritti tv. Dura lettere dei 9 alla cordata dei 7: "Certi toni e minacce sono inammissibili"

Prosegue in Lega il dibattito tra i club in merito all'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/2024, che si collega al discorso della creazione della media company e dei fondi d'investimento. Nei giorni scorsi si era parlato di una lettere inviata da nove club, capeggiati da Agnelli e Lotito, al presidente Dal Pino, in cui si chiedeva di chiudere senza indugio la questione diritti e lasciar perdere la partnership con i fondi esterni al campionato. Ieri è arrivata la risposta delle nove società contrarie a questo discorso (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino), che accusano i sette club capeggiati da Agnelli e Lotito di aver utilizzato toni inaccettabili. Sul tema fondi poi si sottolinea come l'operazione fosse stata approvata nelle passate assemblee di Lega, prima che venissero resi noti i bandi dei diritti del triennio.

(corsera)