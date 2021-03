Lazio: Inzaghi chiede il 3-0 col Toro, oggi si decide

LEGGO (E. SARZANINI) - Archiviata almeno per il momento la sentenza del Tribunale Federale in merito al caso tamponi (sette mesi di inibizione a Claudio Lotito, dodici ai medici sociali Rodia e Pulcini, e 150 mila euro di multa alla società) le attenzioni della Lazio sono tutte rivolte alla Corte Sportiva d'Appello che oggi deciderà sul match Lazio-Torino dello scorso 2 marzo quando i granata non si presentarono allo stadio Olimpico di Roma.

Sul tavolo il ricorso del club biancoceleste sulla mancata assegnazione del 3-0 come conferma il legale del club l'avvocato Gian Michele Gentile: «Assolutamente sì e ovviamente noi saremo collegati da remoto come già avvenuto per la questione del Tribunale Federale».

Nel pomeriggio è attesa la decisione e nel caso verrà stabilita una nuova data della partita. «Senza 3-0 faremo ricorso? Vediamo che cosa verrà deciso e in base alle motivazioni della sentenza decideremo come muoverci ed eventualmente se presentare un ricorso».

