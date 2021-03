Lazio all’attacco per ottenere il 3-0 contro il Torino

Domani alle 12.30, davanti alla Corte sportiva d’appello presieduta da Sandulli, si discuterà il ricorso sulla sfida non giocata tra Lazio e Torino il 2 marzo. Il club biancoceleste punta a ottenere il 3-0 a tavolino, confidando nel precedente di Svizzera-Ucraina del 17 novembre 2020: la squadra ospite non si presentò perché bloccata dalle autorità sanitarie per focolaio Covid. L’Uefa decretò il 3-0 a tavolino a favore della Svizzera. In settimana, poi, attese le motivazioni della sentenza del processo tamponi. Importante capire i capi d’imputazione caduti: probabile si tratti della posizione di Immobile e Anderson rispettivamente nelle gare contro Toro e Juve.

(La Repubblica)