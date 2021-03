L’Atletico Madrid su Villar: “Ma io voglio restare dove mi hanno dato fiducia”

In Spagna si stanno accorgendo del talento di Gonzalo Villar, protagonista con l’Under 21 ma in rampa di lancio per la nazionale maggiore. Per questo non è una sorpresa che le big spagnole come l’Atletico Madrid si stiano interessando a lui, che però giura amore alla Roma. “Fa piacere, le sue parole a Onda Cero, sapere dell’interesse di una squadra come l’Atletico, ma a Roma sta andando tutto in maniera incredibile, a livello personale e sportivo“. A casa sua, almeno all’inizio, non hanno creduto in lui: “A Roma mi hanno mostrato un progetto molto ambizioso e si sono fidati di me come calciatore, in Spagna no: per questo ho scelto l’Italia. Non ho avuto modo di esordire in Liga e alla Roma ho iniziato ora a farmi conoscere, capisco che in Spagna ci siano persone che non sanno nemmeno chi sono“. Un altro che giura amore ai giallorossi è Jordan Veretout: “Non andrà mai a Napoli, le parole dell’agente Giuffredi a Radio Marte, rimarrà alla Roma, il club che lo ha fatto diventare un giocatore importante“.

(corsera)