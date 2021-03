L'assenza di Dzeko si fa sentire: le punte hanno smesso di far centro

Fonscea può tirare un sospiro di sollievo. E' bastato infatti un gol di Mancini per piegare il Genoa e portare a casa i tre punti che valgono, momentaneamente, il quarto posto e l'accesso alla prossima Champions League. In attesa del risultato di questa sera tra Inter e Atalanta infatti, i giallorossi si godono la posizione in classifica grazie ai propri successi contro le "piccole" del campionato, che permettono alla squadra di Fonseca di lottare per quella fascia di classifica. C'è da rilevare una problematica però, visto che l'attacco della Roma è il 4° del campionato per prolificità. Sono state 51 le reti siglate in questa stagione, che coppe comprese, ha visto sedici diversi marcatori andare in gol. Il problema arriva però dall'attacco, dove l'assenza di Dzeko inizia a fars sentire. Borja Mayoral non segna da sei partite consecutive. Pedro ed El Shaarawy non hanno lasciato il segno nella giornata di ieri. Mkhitaryan appare stanco, anche se garantisce sempre grandi prestazioni.

(Il Messaggero)