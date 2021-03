Lady Fonseca, cuore ucraino ora tutto in giallorosso

Quella tra Roma e Shakthar Donetsk è una sfida che ha un sapore romantico per Paulo Fonseca e la sua compagna Katerina, che lavorava nella comunicazione del club ucraino prima di conoscere il tecnico portoghese e che per lui ha lasciato tutto. Ha conosciuto Roma nel 2018, in occasione proprio della sfida tra i giallorossi e la squadra allora allenata da Fonseca: all'epoca era già incinta del figlio Martin. Poi il matrimonio sul lago di Como nel 2019. Poche apparizioni social e una vita normale, non esclusiva, con il sogno di poter tornare, chissà, a vivere a Donetsk un giorno. Ma intanto Katerina fa il tifo per Paulo.

(gasport)