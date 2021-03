La vita di Totti: come lavora da procuratore?

Oggi ricorre l'anniversario del debutto in Serie A di Francesco Totti, che il 28 marzo del '93 indossò per la prima volta la maglia della prima squadra giallorossa. Dopo il ritiro dal calcio giocato, la vita dell'ex capitano continua al di fuori di Trigoria: la CT10 Management (con Giovanni De Montis socio di maggioranza e agente sportivo di riferimento, che conduce le trattative sia di sponsorizzazione sia di intermediazione) è solo una delle attività in cui Totti riversa il proprio impegno. Basti pensare al ruolo nella IT Scouting (spalleggiato dagli amici Vincent Candela e Carlo Cancellieri), con l'obiettivo di scovare giovani talenti. Il sogno è quello di individuarne uno cristallino, da portare alla Roma.

(gazzetta.it)

