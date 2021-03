La Viola unica squadra che il portoghese ha battuto 3 volte su 3

Riprende in casa della Fiorentina la corsa della Roma, che non vuole staccarsi troppo dal gruppo di testa e rialzarsi dopo la sconfitta arrivata domenica contro il Milan per 2-1. Fonseca però in palio ha anche una piccola sfida personale contro la squadra viola, visto che il tecnico portoghese fino a questo momento è riuscito a imporsi per tre volte su tre contro la squadra fiorentina. La prima volta in casa della viola si era imposto con un netto 4-1; le due successiva gare tra le mura dell'Olimpico erano state portate a casa con il risultato di 2-1 e 2-0. Se riuscisse a imporsi anche questa sera eguaglierebbe la stagione 2013/2014 quando Andreazzoli e Garcia si imposero due volte consecutive tra Franchi e Roma.

(corsera)