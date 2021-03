La svolta di Totti: ora è iscritto al registro agenti

Francesco Totti continua a fare i passi ufficiali necessari per la sua carriera nel mondo del calciomercato. Dal 23 marzo, infatti, lo storico capitano della Roma può operare come procuratore domiciliato sul mercato italiano. Questo significa che Totti può affiancare senza problemi Giovanni DeMontis, suo socio nella Ct10Management e procuratore regolarmente iscritto all’albo. La Commissione Agenti della Figc sta indagando però per capire se Totti abbia operato da procuratore senza averne il titolo. Nella sua agenzia ci sono soprattutto ragazzi, molti della Roma, perché è a loro, invece che a nomi di primo piano, che Totti può dare consigli giusti per la crescita. In attesa di capire se e quando potrà tornare a Trigoria.

(gasport)