La staffetta. Tra Dzeko e Mayoral adesso è testa a testa

La Roma di Fonseca si prepara a scendere in campo domani sera contro il Napoli di Gattuso, in quella che sarà una delle gare decisive per il prosieguo della stagione. La vittoria contro gli azzurri infatti potrebbe rilanciare la squadra nella lotta per la prossima Champions League. Il tecnico portoghese per questo si affiderà a Edin Dzeko, che non segna in campionato dalla gara contro la Sampdoria. Il bosniaco dopo aver ritrovato equilibrio adesso dovrà guadagnarsi la maglia da titoalre, visto che in rosa sembra esserci una valida alternativa al numero nove che si chiama Borja Mayoral. Lo spagnolo a suon di gol, soprattutto in Europa League, ha conquistato spazio e messo in dubbio le certezze di Fonseca. Mayoral ha realizzato in questa stagione 13 gol, a differenza dei 10 di Dzeko, ma è riuscito a regalare anche sette assist, contro i due di Edin. Un testa a testa ormai che andrà avanti fino al termine della stagione, dove nessuna sa ancora cosa potrebbe accadere.

(gasport)