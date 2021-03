La Serie A sceglie Dazn: partite in streaming. Sky resta in corsa per 3 gare in co-esclusiva

Rivoluzione compiuta: il campionato abbandona il satellite per trasferirsi in streaming. Sarà Dazn a trasmettere i match di Serie A nel triennio '21/'24, 7 partite in esclusiva e 3 in coesclusiva con un partner ancora da definire - resta in corsa anche Sky -. Per assistere alle partite basterà scaricare un'App sui propri dispositivi mobili o sulla propria smart tv.

Ufficializzata anche la partnership di Dazn con Tim. Decisivo, per l'aggiudicazione dell'asta, il cambio di rotta di Roma, Bologna, Spezia, Benevento e Cagliari.

Intanto Sky prepara il ricorso: stando a quanto filtra da fonti vicine al colosso satellitare, si punterà sul fatto che l'offerta di Dazn era un'offerta congiunta - in sinergia con Tim - diversamente da quanto annunciato in sede di presentazione del bando.

(gasport)