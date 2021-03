La Serie A punta sui giovani: la Roma pensa a Vlahovic

La Serie A impazzisce per i suoi giovani e la prossima finestra di mercato potrebbe vedere i club litigarsi i migliori talenti in circolazione. Tra questi c'è anche il classe 2000 della Fiorentina Dusan Vlahovic. L'attaccante viola, attualmente a quota 12 reti, è seguito dalla Roma che vorrebbe portarlo nella Capitale nella prossima stagione. Nei giorni scorsi sembra esserci stato un contatto con i suoi agenti, ma la richiesta della società di Commisso sembra non essere inferiore ai 40 milioni di euro.

(gasport)