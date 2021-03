Niente da fare: a Sky non bastano gli 87.5 milioni di euro offerti nella giornata di ieri per le 3 partite di Serie A in coesclusiva con Dazn. 13 voti favorevoli, uno in meno dei 14 necessari per l'ok da parte della Lega. Rientrano dunque in gioco altri acquirenti: da Mediaset ad Amazon, passando per Discovery da cui è atteso un tentativo.

(gazzetta.it)

LEGGI L'ARTICOLO ORIGINALE