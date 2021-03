La Roma si sdoppia per battere la fatica

La Roma si prepara al mini tour de force dei prossimi in cui in quattro giorni si giocherà gran parte del proprio futuro. Fonseca è pronto a scegliere la migliore formazione per domani sera, in cui i giallorossi scenderanno in campo in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e domenica sera, in cui ci sarà uno scontro diretto con il Napoli. Per questo motivo il tecnico Fonseca è pronto a molte rotazioni per garantire la miglior formazione possibibile. In difesa confermato domani il solito Mancini insieme a Ibanez e Kumbulla, mentre Smalling è pronto a rientrare con gli azzurri. Sulle fasce turno di riposo per Spinazzola, con Bruno Peres dal primo minuto vista la sua squalifica in campionato. Karsdorp pronto alla doppia presenza, visto che Reynolds resterà nella Capitale per continuare a lavorare. A centrocampo Diawara sarà affiancato da Villar, con Cristante pronto a fare da jolly. In Ucraina il tridente offensivo sarà tutto spagnolo, con Pedro, Borja Mayoral e Carles Perez. Contro il Napoli pronti invece Dzeko, El Shaarawy e Pellegrini.

(corsera)