La Roma respinge l'accusa di Fonseca: "Il problema non è l'atteggiamento"

La Roma esce sconfitta ancora una volta da un big match in questa stagione. I giallorossi su nove gare disputate contro le grandi squadre del campionato sono stati sconfitti in sei occasioni e hanno conquistato solo tre pareggi. Per Fonseca a fine gara il problema è da riscontrarsi nella mancanza di mentalità per affrontare partite così importanti, ma i calciatori non sono sembrati d'accordo con queste affermazione. A parlare per il gruppo è stato Lorenzo Pellegrini, che ha difeso i suoi compagni: "Non mi sento di dire che da parte mia e dei miei compagni non ci sia stato l'atteggiamento giusto, analizzando il primo tempo ci siamo abbassati troppo e loro hanno avuto modo di dimostrare le qualità. Nel secondo tempo siamo entrati in maniera diversa e abbiamo fatto un pochino meglio... Dal mio punto di vista abbiamo preparato una partita non pressando alto ma la cosa in cui dobbiamo migliorare è che essere leggermente più bassi non vuol dire essere passivi. Era una partita da vincere, ma purtroppo non è andata così. Non perché non ci sia stata ambizione ma perché è successo. Sicuramente abbiamo tanto da migliorare".

(corsera)