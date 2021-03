La Roma frena, Fonseca nervoso: "Con noi la Var è sempre spenta"

Domenica amara per la Roma di Fonseca, costretta a lasciare sul campo del Parma tre punti importantissimi ai fini della classifica finale. I giallorossi sono così scesi al quinto posto in Serie A, a pari punti con il Napoli di Gattuso che adesso si prepara ad affrontare lo scontro diretto domenica prossima. Al termine della gara però si è assistito a un tecnico Fonseca molto nervoso a causa della sconfitta, che si è scagliato contro la direzione arbitrale della partita che avrebbe segnato con gli episodi il risultato finale. «Non abbiamo perso per colpa sua, ma il rigore su Pellè non c’è. Per me è difficile capire perché con la Roma non si va al Var. Quella è una situazione dubbia, come quella di Pellegrini. Posso anche accettare che non venga dato il rigore, ma dopo averlo visto. Così come il rigore su Pellè, il Var avrebbe aiutato. A fine stagione questi sono 5, 6 o 7 punti in meno per noi e in più per gli altri. Voglio lo stesso trattamento delle altre grandi squadre. Sono stato sempre zitto, rispetto gli arbitri. Ma in Italia vedo rigori ridicoli dati sempre alle stesse squadre».

(corsera)