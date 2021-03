La Roma decolla verso i quarti

Fonseca cancella il suo passato, batte il suo ex Shakhtar Dontesk e prenota i quarti di finale di Europa League. Il tecnico portoghese insiste col 3-4-2-1 e opta per Mkhitaryan falso nove, con Dzeko e Mayoral in panchina. Alle spalle dell'armeno Pedro e Pellegrini, e sono proprio loro 3 ad indirizzare il vantaggio per il gol del numero 7, che con l'esterno batte Torbin in uscita su assist dello spagnolo. Fonseca la prepara bene, e inguaia tatticamente la sua ex squadra col doppio regista: Diawara più basso con Villar che sale. L'unica nota stonata del primo tempo e il problema al polpaccio per Mkhitaryan, sostituto da Mayoral. Ad inizio ripresa lo Shakhtar prova a rendersi pericoloso, con Pau Lopez che respinge prima la rasoiata di Tete, poi la girata di Moraes. Nella Roma intanto entra El Shaarawy, che chiude il match con una bella giocata in contropiede sul lancio di Mayoral. E ad avvicinare ancora di più i giallorossi agli ottavi ci pensa Mancini, che fa centro come domenica contro il Genoa. Nel finale Fonseca fa turnover, pensando soprattutto alla trasferta di Parma.

(Il Messaggero)