La Roma accelera e cala il poker: 4 big per salvare la stagione

Nel primo dei 3 giorni di riposo concessi da Fonseca alla Roma, Trigoria non è rimasta completamente vuota: ad allenarsi c'erano 4 giocatori a cui la squadra giallorossa si aggrapperà per la corsa in questo scorcio finale di campionato e per arrivare più avanti possibile in Europa League: si tratta di Mkhitaryan, Veretout, Zaniolo e Smalling, tutti alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

Complicatissima la stagione del centrale inglese, che in stagione ha collezionato solo 17 presenze a causa dei problemi fisici che lo hanno tormentato. Veretout e Smalling sono invece stati fondamentali per gran parte della stagione.

Segnata in rosso sul calendario c'è poi la data del 10 aprile, quando Nicolò Zaniolo scenderà in campo per la Primavera per testare il ginocchio: l'obiettivo è disputare qualche partita in prima squadra nel finale di stagione , il sogno - impossibile - rientrare tra i convocati di Mancini per l'europeo.

(corsera)