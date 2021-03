La ripresa oggi senza nove titolari. C'è Cristante

Dopo la sconfitta subita domenica sera in casa contro il Napoli, la Roma si appresta a tornare in campo a Trigoria. Il tecnico Fonseca potrà contare ora sulle due settimane di stop per le nazionali per far rifiatare i giocatori e ridare loro entusiasmo per il finale di stagione. Il portoghese però dovrà fare a meno di nove calciatori, partiti per le rispettive nazionali, che torneranno a disposizione solo per fine marzo o inizio aprile, a pochi giorni dalla gara contro il Sassuolo. La speranza di Fonseca in questi giorni è quella di recuperare gli infortunati, da Smalling a Veretout, passando anche per Cristante rientrato dal ritiro di Coverciano in anticipo per un fastidio al pube.

(Il Messaggero)