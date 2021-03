Appuntamento alle 15 di oggi per la sfida in trasferta della Roma Primavera contro i pari età del Milan. Nella penultima giornata del girone d'andata i ragazzi di Alberto De Rossi tenteranno di mantenere il primato in classifica dopo due pareggi consecutivi. «Sappiamo benissimo - le parole dell'allenatore - che il campionato ti pone di fronte ogni volta un avversario difficilissimo, sono tutti attrezzati».

(Corsera)