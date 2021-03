La poltrona di consigliere è salva solo per 45 giorni

Claudio Lotito ha limitato i danni: per il momento è infatti scongiurata l'ipotesi della decadenza da consigliere federale con l'impossibilità di candidarsi in futuro, che sarebbero scattate con un'inibizione più lunga. Diverse le condanne per il numero 1 della Lazio: da Calciopoli ai toni inappropriati nella vicenda dell'affitto dell'Olimpico, passando per le violazioni nel trasferimento di alcuni calciatori: tutto sommato si arriva a 10 mesi e mezzo di inibizione, 45 giorni in meno dei 12 necessari per la decadenza.

