La maglia è un tesoro: nuova Roma e Juve top, resiste il made in Italy. Ora la A vale 106 milioni

Le maglie di Serie A valgono oggi poco più di 106 milioni di euro a stagione e il mercato degli sponsor tecnici si conferma vivissimo. È di metà febbraio l’annuncio dell’arrivo nel nostro campionato di New Balance, che prenderà il posto di Nike alla Roma. Il marchio di Boston, già entrato in Premier League qualche anno fa con il Liverpool (ora passato a Nike), comparirà sulle maglie giallorosse dall’anno prossimo: nelle casse del club giallorosso, secondo stime ufficiose, dovrebbero entrare circa 3,5 milioni di euro all’anno sino al 2025, cifra di poco inferiore rispetto al fisso garantito in questa stagione da Nike, che però dovrebbe far guadagnare di più i giallorossi grazie alle royalties (al 40% nel nuovo accordo, con guadagni potenzialmente più alti dei 2 milioni extra arrivati nelle ultime stagioni)-

Proprio la percentuale dei profitti delle società di Serie A sulla commercializzazione delle maglie. rappresenta una delle novità degli ultimi anni nel nostro calcio. La Juventus, che giganteggia grazie all'accordo monstre con Adidas da 51 milioni (fino al 2027) può arricchire i conti grazie all’effetto trascinante portato dalla numero 7 di Cristiano Ronaldo e a una serie di “libertà” garantite nella gestione dei suoi prodotti.

La prima a inseguire i campioni d’Italia alla voce sponsor tecnico è il Milan, legato a Puma fino al 2023 con un accordo da 11 milioni a stagione. Anche qui le royalties, tra 9 e 10 milioni, fanno salire l’incasso del Diavolo al di là del fisso. Poi c’è l’Inter, che grazie alla Champions nelle ultime stagioni ha preso da Nike 10 milioni all’anno. In attesa che si conosca il futuro di Suning e il nome del nuovo sponsor di maglia, con Pirelli in uscita a fine campionato, resta ancora in piedi l’accordo con il marchio Usa (fino al 2024), con il club che oggi è però molto più forte a livello di ricavi. Nel 2019, infatti, i diritti di retail e licensing sono stati riacquistati dalla società di Zhang e vanno direttamente nelle casse nerazzurre, generando molti più guadagni.

(Gasport)