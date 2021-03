La lettera spacca-Lega. Ora è tutti contro tutti

Continua all'interno della Lega la lotta tra i club per l'assegnazione dei diritti televisivi del triennio 2021/2024. Sul tavolo ci sono sempre le offerte di Dazn e Sky Italia, e queste scadranno il 29 marzo. La tensione sale però, perché le società discutono anche sul da farsi in merito all'assegnazione del 10% della futura media company al fondo Cvc-Advent-Fsi. A scaldare gli animi è poi una lettera arrivata a Dal Pino e De Siervo firmata da Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Verona. In questa viene chiesto ai nove club che ancora non si sono espressi (ossia Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) per confermare o meno la propria contrarietà alla partnership. In caso di scadenza del 29 marzo senza l'assegnazione i sette della lettera potrebbero chiedere i danni alle altre nove società. Inoltre viene contestato a De Siervo il fatto di aver consultato il fondo Cvc-Advent-Fsi senza il consenso del club. In settimana è previsto un nuovo round di dibattito in Assemblea.

(corsera)