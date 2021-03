La legge di Fonseca vale anche per Pedro: «Le regole della Roma uguali per tutti»

Ha già dimostrato di essere un 'duro', Paulo Fonseca. Lo sa bene Edin Dzeko, che dopo l'eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia è andato allo scontro frontale con il tecnico portoghese finendo fuori rosa. E deve averlo imparato anche Pedro, sostituito in occasione del match contro lo Shakhtar per carenze dello spagnolo in fase difensiva. E l'allenatore della Roma ha ribadito il suo punto di vista anche nell'intervista concessa a Dazn, in cui ha chiaramente specificato che le regole sono uguali per tutti.

(Corsera)