La Figc lancia Mitiga: un’app per riportare i tifosi allo stadio

Per salvare l'Europeo a Roma è pronta un'app: dovrebbe chiamarsi 'Mitiga', e servirebbe a ridurre all'osso ogni rischio legato alla pandemia negli stadi, ma nello stesso tempo può 'mitigare' le polemiche sulla presenza parziale del pubblico al prossimo Europeo di giugno. La scadenza del 7 aprile, quella fissata dalla Uefa per comunicare la disponibilità ad accogliere 20-25 mila spettatori negli stadi proprio in occasione dell'Europeo, si avvicina, e Gabriele Gravina punta proprio sull'app per ottenere l'ok dal Governo.

Ogni possessore di biglietto per Roma potrà scaricarla sul proprio dispositivo mobile: un codice a barre, che garantisce l’anonimato, certifica che si sia effettuato un tampone con esito negativo o, in alternativa, che ci si sia vaccinati.

Ad ogni modo la capienza resterebbe ridotta: nella più ottimistica delle previsioni si può puntare ad un afflusso del 50% rispetto a posti disponibili.

(La Repubblica)