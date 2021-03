La Coppa Italia a Reggio Emilia: un trasloco da un milione di euro

Per la prima volta dal 2008 la finale di Coppa Italia non si disputerà allo Stadio Olimpico: in tempi di crisi il calcio deve racimolare introiti e la Regione Emilia-Romagna garantirà poco meno di un milione di euro alla Lega Serie A affinché il match si disputi al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sebbene la cifra sia frutto di un’operazione articolata anche grazie a sponsor e partner commerciali, l’Emilia-Romagna si farà carico di una parte dell’investimento rilevante, nonostante gli stadi chiusi. L'ufficialità arriverà solo dopo la deliberazione del Consiglio di Lega, ma la decisione sembra ormai presa: Juventus e Atalanta erano contrarie a disputare la finale a Milano, e per l'Olimpico ci sono problemi con l'Uefa e con il recupero di Lazio-Torino.

(La Repubblica)