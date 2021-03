La A in tv: si decide. Dazn sempre avanti, traguardo vicino: oggi fumata bianca?

Nella giornata di oggi si riunirà ancora una volta l'Assemblea di Lega, che dovrà provare a decidere il da farsi in merito alle due offerte per la cessione del triennio di diritti tv della Serie A 2021/2024. Sul tavolo ci sono ancora le offerte di Dazn, in vantaggio, e di Sky Italia. Per chiudere definitivamente la partita serviranno 14 voti favorevoli, ma a favore di Dazn al momento il conteggio è fermo a quota 10 con Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese. C'è poi il Cagliari, che aveva sempre votato a favore e che ora ha scelto di sfilarsi per astenersi. Ci sono poi da convincere le altre 9 società, che faranno oggi da ago della bilancia alla decisione finale (Genoa, Roma, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, Spezia) . Il presidente Dal Pino dovrà anche decidere come comportarsi con la cessione dei diritti televisivi all'estero. Era stato realizzato un nuovo bando, che doveva provare ad avvicinarsi il più possibile agli introiti del triennio appena concluso, che avevano toccato quota 371 milioni.

(gasport)