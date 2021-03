Kumbulla, stagione quasi finita. E Mkhitaryan ora rischia l'Ajax

Finale di stagione in salita per la Roma, anche dal punto di vista degli infortuni: Marash Kumbulla si è sottoposto ieri ad esami strumentali che hanno evidenziato la distorsione al ginocchio destro, con interessamento di tutte le componenti dell'articolazione e una lieve lesione al menisco esterno. Consigliata la terapia conservativa, ma l'intervento non è stato del tutto escluso. Anche la prima ipotesi, ad ogni modo, terrebbe fuori il difensore almeno fino a maggio.

Più vicino il rientro di Henrikh Mkhitaryan, che comunque salterà la gara d'andata con l'Ajax per il problema al polpaccio. E anche il match di ritorno è a rischio.

(gasport)