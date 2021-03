Una pausa sfortunata per la Roma, che perde anche Kumbulla. Il difensore, impiegato 90 minuti nella gara della sua Albania contro Andorra, ha accusato un problema al menisco, con lo staff albanese che ha deciso di rispedirlo a Roma. Nella giornata di oggi il difensore si sottoporrà a risonanza magnetica. Un'altra tegola per Paulo Fonseca, preoccupato anche per Bryan Cristante, anche lui rientrato dalla nazionale per un fastidio al pube.

(Il Messaggero)