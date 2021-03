Kumbulla: «Mi ispiro a van Dijk, ma quel Covid...»

Lasciato il ritiro dell'Albania per un infortunio al menisco, Marash Kumbulla è atterrato ieri a Fiumicino per svolgere le visite di controllo a Villa Stuart: appuntamento rimandato, l'articolazione è ancora troppo infiammata. Il responso arriverà al massimo nel giro di 48 ore. Il difensore si è detto tranquillo, anche se la sua stagione è stata caratterizzata da un rendimento altalenante dovuto anche al contagio da Coronavirus.

Lo ha specificato lui stesso in un'intervista al Daily Telegraph, spiegando come non sia facile tornare ad allenarsi dopo il contagio e la guarigione. Spiragli aperti per quanto riguarda il futuro: l'ex Hellas Verona non ha chiuso le porte ad un ipotetico passaggio in Premier League nei prossimi anni. Modello da seguire? Virgil Van Dijk, non uno qualsiasi.

(Il Messaggero)