Kumbulla: menisco. Non si opera, ma stagione già finita

Servirà quasi un miracolo a Marash Kumbulla per recuperare dall'infortunio al ginocchio prima della fine della stagione. Il difensore della Roma si è sottoposto ieri agli esami strumentali nella clinica di Villa Stuart, che hanno evidenziato una distorsione al ginocchio destro che non lascia ben sperare. In questi casi le alternative sono due: operare o puntare alla terapia conservativa. Si è scelto di optare per la seconda.

Il giocatore per circa un mese svolgerà terapie e lavoro personalizzato, poi ci sarà una nuova visita di controllo in cui si farà un punto definitivo della situazione. Intanto Fonseca dovrà vedersela con tante assenze nel reparto difensivo, in una fase chiave della stagione: con il Sassuolo mancherà Ibanez per squalifica, mentre Cristante deve vedersela con un'infiammazione al pube e Smalling non è al meglio.

Per l'Europa League il tecnico spera di recuperare Mkhitaryan, pure lui ieri a Villa Stuart per una visita di controllo, e Jordan Veretout, assente dalla gara del 3 marzo contro la Fiorentina. Qualche speranza in più c’è per il secondo.

(Corsera)