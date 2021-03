Kumbulla al posto di Fazio in difesa. Smalling torna in panchina dopo un mese

Fonseca si prepara a effettuare un piccolo turnover in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina. I giallorossi infatti ritrovano finalmente in difesa Marash Kumbulla, che torna in campo dal primo minuto insieme a Mancini e Cristante. In panchina si rivede anche Smalling, che potrebbe tornare titolare già domenica contro il Genoa. A destra potrebbe riposare Karsdorp, sostituito da Bruno Peres, così come in mezzo al campo Villar, che potrebbe essere alternato con Diawara o da Pellegrini, qualora El Shaarawy partisse dal primo minuto in zona offensiva.

(corsera)