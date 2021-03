Il suo prolungamento di contratto con la Roma era già nell'aria da qualche giorno, ma adesso c'è anche l'ufficialità: Rick Karsdorp si lega ai colori giallorossi fino al 2025. L'accordo già in essere sarebbe scaduto nel 2022, e il laterale olandese non ha perso occasione per spiegare quanto la fiducia del club e l'apporto di Paulo Fonseca siano stati determinanti per la crescita del suo rendimento.

(gasport)