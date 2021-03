Karsdorp firma fino al 2025. Adesso Villar

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Secondo obiettivo portato a termine per Tiago Pinto. Dopo aver rinnovato il contratto di Ibanez fino al 2025 ieri il general manager della Roma ha fatto firmare un nuovo accordo - avrà la stessa scadenza del brasiliano - a Karsdorp, che nel 2022 si sarebbe potuto liberare a parametro zero. L’intesa per la fumata bianca era già stata raggiunta nelle scorse settimane e ieri, alla presenza della sua famiglia, l’esterno olandese ha siglato le carte contrattuali, posando per le consuete foto di rito.

«Sono davvero felice per questo rinnovo, spero di riuscire a ripagare questa fiducia, andiamo a vincere!» il commento di Karsdorp, che avrà un aumento di ingaggio rispetto all’accordo da 1,5 milioni di euro siglato quando venne pagato 16,6 milioni da Monchi. Con lui anche il suo agente, Johan Henkes: «Sono orgoglioso - ha detto a Il Tempo - del suo rinnovo e del suo ritorno ad alti livelli. La Roma è il posto migliore per lui in questo momento. Farà 4 anni a tutto gas a Roma». I prossimi nomi sull’agenda di Pinto per la questione rinnovi sono quelli di Villar, Mkhitaryan e Pellegrini.