Non si è fatta attendere la risposta della Lega di Serie A, che si è ritrovata a dover far sapere alla Roma una valida motivazione per lo spostamento della gara tra Juventus e Napoli. La Lega avrebbe reso noto alla società giallorossa che i 15 giorni di preavviso richiesti per lo spostamento della gara varrebbero solo in caso di coppe europee, come si evince dall'articolo 29 dello Statuto che regola il massimo campionato di Serie A.

(gasport)