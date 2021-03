Juan Jesus out: positivo al Covid-19

La Roma nel reparto difensivo perde un altro pezzo. Notizia di ieri infatti è la positività al Covid-19 di Juan Jesus. Il difensore brasiliano non sarebbe stato comunque della gara questa sera, visto che il suo nome non è inserito nella lista dell'Europa League, ma il tecnico Fonseca non potrà contare su di lui neanche per le prossime gare di campionato. Jesus non è entrato in contatto con il gruppo dal 3 marzo, quando era tornato prima della trasferta di Firenze a causa della positività di un familiare al virus.

(corsera)