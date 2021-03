In Europa c'è solo la Roma

Nella fredda notte di Kiev sventola la bandiera giallorossa. Con la vittoria per 1-2 contro lo Shakhtar Donetsk, la Roma approda per la prima volta ai quarti di finale di Europa League e rimane l'unica italiana ancora in corsa nelle coppe. Per la gioia anche dei Friedkin, che fin qui hanno incassato 14,58 milioni. Dopo il 3-0 dell'andata Fonseca fa turnover ma non esagerato. In attacco il trio spagnolo Pedro, Perez e Mayoral. L'atteggiamento dello Shakhtar facilita giallorossi, possesso palla lento e macchinoso quello degli ucraini, con gli ospiti che si abbassano e ribaltano l'azione. Il vantaggio arriva ad inizio ripresa, con Mayoral che appoggia in rete di testa dopo un intervento strampalato di Krystov. La squadra di Fonseca ha la chance di raddoppiare, ma arriva invece il pareggio dello Shakhtar di Moraes su torre di Patrick. Mayoral però ci tiene a far bella figura e timbra poco dopo l'1-2 e la doppietta personale. E così la Roma, dopo 3 ko consecutivi in terra ucraina, vince e si prende i quarti.

(Il Messaggero)