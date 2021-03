Il Trastevere cerca casa: «Per la Serie C dateci uno stadio a Roma»

LEGGO (F. BALZANI) - Dici Trastevere e pensi a Roma: da Trilussa al Belli passando per Anna Magnani. Il rione più popolare però da qualche settimana cerca casa proprio nella città che rappresenta in tutto il mondo. Lo storico club di calcio del quartiere, infatti, è a un passo dal lieto fine di una favola che lo porterà per la prima volta in serie C diventando così la 3° squadra professionistica con Roma e Lazio.

L'inizio è datato 1909, anno della nascita del Trastevere Calcio oggi allenato da Pirozzi (ex sindaco di Amatrice) e formato solo da romani. Centodieci anni di campionati dilettantistici, con un serbatoio di campioni. Totti, Bernardini, Spinosi e Viani solo per citarne qualcuno. A sei giornate dalla fine è primo nel girone E con 8 punti di vantaggio sulla 2°. La matematica promozione è a un passo ma c'è un problema. Il Trastevere Stadium, che si trova a Via Vitellia, non ha gli standard per la C.

«Un problema irrisolvibile visti i vincoli del parco di Villa Pamphilj che non permettono ampliamenti. Se non troviamo uno stadio saremo costretti ad emigrare in provincia», le parole del presidente Betturri. Il patron si appella alle istituzioni: «Sembro un pellegrino che elemosina un impianto. Londra ne possiede 20, a Roma sembra esserci solo l'Olimpico». La Lodigiani anni fa giocava all'ormai fatiscente Flaminio: «Il Comune dice che oggi è strutturalmente non idoneo così come Acqua Acetosa e Ostia».

L'ultima speranza si chiama Stadio Berra a Tor Vergata che però sarebbe disponibile non prima del 2022. «Lo chiediamo dal 2018 ma la Raggi ha deciso di riassegnarlo all'Ateneo benché non venga utilizzato» Si schiera anche la politica che ha aperto una seduta di Commissione sull'argomento. «Persi 5 anni per Tor Di Valle si scopre che Roma non ha uno stadio oltre l'Olimpico. Far emigrare il Trastevere a Frosinone è imbarazzante per la città», il commento di Marco Visconti esponente di FdI.