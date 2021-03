Il ritorno di Diawara: un gol che vale due punti, forse tre

Si era perso, colpa di quella maledetta prima partita di campionato che suo malgrado era costato lo 0-3 a tavolino contro il Verona (il 15 marzo c'è la decisione sul ricorso della Roma), poi anche per il Covid e qualche infortunio di troppo.Ora Amadou Diawara spera che sia arrivato il suo momento.

Al Franchi ha regalato due punti alla Roma con il suo gol all’'88° per sbloccare una gara che sembrava destinata al pareggio. La sua presenza contro la Fiorentina faceva parte del turnover studiato da Fonseca. Adesso il ballottaggio tra Villar e Diawara sembra molto più aperto. A meno che Fonseca non decida di far giocare insieme Diawara e Villar. L'alternativa è arretrare Pellegrini.

(Corsera)