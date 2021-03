Il rinnovo di Pellegrini rimandato a fine stagione

La Roma lavora al rinnovo di Pellegrini, ma senza fretta. Nei giorni scorsi infatti il gm Tiago Pinto ha incontrato l'agente del calciatore, Giampiero Pocetta. Un incontro cordiale e per lo più conoscitivo, servito pe mettere le basi sul rinnovo. Il contratto del capitano giallorosso scade nel 2022 e questo imporrebbe fretta al club e darebbe forza contrattuale al centrocampista, che però resta tranquillo per via di un ingaggio che si alimenta da solo (grazie ai bonus). Attualmente percepisce 2,5 mln a stagione, cifra che andrà ad aumentare: le parti di comune accordo hanno deciso di rimandare a fine stagione. Intanto Pinto lavora anche ai rinnovi di Karsdorp e Mancini.

(Il Messaggero)